«Где наши БЭКи? Где наши диверсанты?» – Шурыгин изумлён пассивностью Черноморского флота

Максим Столяров.  
16.12.2025 15:22
  (Мск) , Москва
На четвёртом году СВО российский флот на Черном море так и не продемонстрировал успешное внедрение современных средств поражения. Атака на Новороссийск – ещё один итог пассивной позиции.

Об этом в своём видеоблоге заявил военный эксперт Владислав Шурыгин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это лишний раз говорит о том, насколько вообще командование ЧФ не готово к той войне, которая идёт сегодня. Раз за разом, все эти четыре года, мы наблюдаем то, как наш флот постоянно попадает в ситуации иногда драматические, иногда курьёзные, иногда очень тяжелые, из которых ему приходится с огромными усилиями вылезать.

За последние 35 лет мы вообще утратили какое-либо понятие о той войне, которую Россия должна вести на море.  Да, сегодняшняя война вообще не похожа ни на что, и не похожа ни на что для всех. Все от Генштаба до последнего бойца на этой войне учатся, но учиться надо быстро и учиться надо не всегда только на своих ошибках», – сказал Шурыгин.

Он выразил мнение, что «единого флота как такового у нас нет», а есть разношёрстная масса различных боевых кораблей разной степени готовности.

«Всё это привело к тому, что мы на сегодняшний момент находимся на Чёрном море в глухой обороне. Конечно, надо понимать, что задач для флота по отношению к Украине сегодня практически тоже нет. Мы не готовим десантные операции, нынешняя война им не способствует, соответственно, у Украины нет боевого флота.

И ставка украинцев на диверсионную работу, на надводные бэки, подводные, как мы видим, работает. Странно только, почему мы не видим наши БЭКи, почему мы не видим атаки наших диверсионных сил, вот к этому в этом случае возникает очень много вопросов», – добавил эксперт.

