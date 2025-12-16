Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Каждая страна Евросоюза должна сама решать, сколько расходовать на военные цели. Сейчас же структуры ЕС выкачивают деньги налогоплательщиков государств-членов на чрезмерную милитаризацию.

Об этом, выступая в Европарламенте, заявил депутат из Португалии Элдер Соуза Силва, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

