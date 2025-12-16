Хватит тратить наши деньги на милитаризацию! – депутат из Португалии протестует в Европарламенте

16.12.2025
Каждая страна Евросоюза должна сама решать, сколько расходовать на военные цели. Сейчас же структуры ЕС выкачивают деньги налогоплательщиков государств-членов на чрезмерную милитаризацию.

Об этом, выступая в Европарламенте, заявил депутат из Португалии Элдер Соуза Силва, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это не лучшая идея – тратить деньги налогоплательщиков на оборону. Мы должны оставить это суверенным государствам, а не ЕС.

К 2027 году на оборону будет потрачено 800 миллиардов. Если посмотреть на сайт Еврокомиссии, можно увидеть, что она выступает «за мир», но эти средства будут направлены на создание оборонного союза!

Вы говорите о сохранении мира и о возможности создать оборону, но, на самом деле, вы просто выбрасываете деньги на вооружение.

Вы говорите о силе Европы, но тратите деньги суверенных государств на создание военной машины ЕС. Почему бы вам не сделать что-то полезное и не вернуть деньги гражданам или суверенным государствам?» – призвал португалец.

