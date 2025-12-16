Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На состоявшихся в Германии переговорах делегация США пообещала бандеровскому режиму такие гарантии безопасности, что были удивлены даже европейцы, пишет издание Axios, ссылаясь на информированного американского чиновника, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Президент Трамп считает, что он сможет убедить Россию принять эту гарантию, аналогичную статье 5 НАТО», – говорит чиновник.

Польский премьер Дональд Туск сегодня поделился подробностями на брифинге:

«Я впервые услышал из уст американских переговорщиков, и г-н Стив Уиткофф был здесь недвусмысленным, что Америка будет заниматься гарантиями безопасности для Украины таким образом, чтобы у россиян не было сомнений в том, что (в случае нарушения условий перемирия — ред.) ответ США будет военным. Это факт, что, наверное, впервые было так ясно видно, что и американцы, и европейцы, и Украина находятся на одной стороне. Необходимо, чтобы мы вместе с американцами, с украинцами вели себя как союзники, чтобы русские и Путин видели, что нельзя вбить клин между этими тремя сторонами».

Диктатор Зеленский явно воодушевлён:

«Ни де-юре, ни де-факто мы признавать Донбасс российским не будем. Ту часть, которая временно оккупирована», – сказал Зеленский.

На данный момент под оккупацией киевского режима остается около 20% территории ДНР. По большей части, это Славянско-Краматорская агломерация, к которой постепенно приближается российская армия.

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент Владимир Путин накануне объяснял, почему для России важно юридически на международном уровне закрепить новые границы.