Одумайтесь! Прекратите военный психоз! – трезвый голос в Европарламенте

Европейские элиты охвачены «военным психозом», это наносит удар по интересам простых граждан.

Об этом, выступая в Европарламенте, заявила депутат из Австрии Петра Штегер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Наш европейский военный психоз зашел еще дальше. 800 миллиардов – это пощечина европейским налогоплательщикам. Люди не знают, как им свести концы с концами, а вы просто вливаете миллиарды в европейскую оборонную промышленность и разжигаете войну. Похоже, вы готовы на все.

Это важная часть бюджета ЕС. Вы забираете средства из других статей, на развитие следующего поколения, на ЕС, на социальную стабильность и многое другое, и направляете их на поддержку Украины. Вы открываете бюджет, чтобы вооружать Украину. Этого недостаточно, вы хотите еще больше денег, вы хотите влезть в долги.

Вы злоупотребляете этой войной, чтобы влезть в долги и получить эти средства. Мы говорим о дополнительных двух миллиардах, как будто мы и так мало потратили. Это просто создает цикл эскалации», – заявила Штегер.