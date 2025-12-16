У Лукашенко разыгрался посреднический аппетит: Отмену новых санкций можно выторговать и на теме Венесуэлы

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Белорусские власти, добившись отмены ряда американских санкций благодаря роли посредника в переговорах по Украине, похоже, стремятся провернуть аналогичный трюк и по теме Венесуэлы.

Александр Лукашенко дал интервью американскому телеканалу Newsmax, где заявил о готовности помочь найти взаимопонимание с Николасом Мадуро.

«Я вижу интерес США к Венесуэле, понимаю Трампа во многом, потому что Венесуэла рядом, как Украина рядом с Россией. Абсолютно убежден, что все пожелания Америки можно исполнить абсолютно мирным путем. Я думаю, что в ближайшее время нам удастся об этом поговорить с Дональдом Трампом, и я ему много интересного скажу. Война ни к чему хорошему не приедет. Это будет второй Вьетнам. Вам он нужен? Там можно договориться», – сказал Лукашенко.

Он опроверг слухи в СМИ о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро хочет сбежать в Белоруссию.

«Мадуро не был никогда нашим врагом и противником. Если бы он пожелал приехать в Беларусь, двери для него здесь открыты. Но об этом, искренне вам говорю, никогда не было речи. Мадуро не тот человек, который все бросит и убежит. Это крепкий человек, он, как Чавес. Он порядочный вменяемый человек, с которым можно разговаривать и договариваться. Я его знаю, можно сказать, с детства», – сказал Лукашенко.

Он не верит, что весь объем наркотиков поступает в США из Венесуэлы.

«Мадуро не наркоман, это я знаю точно», – резюмировал Лукашенко.

Побывавший в Минске на прошлой неделе спецпредставитель президента США Джон Коул подчеркнул, что Белый дом очень ценит советы Лукашенко по украинскому конфликту. За это США были сняты санкции сначала с «Белавиа», а потом с «Беларуськалия».

Под санкциями остаются «Нафтан», концерн «Белнафтхим», «Гродно Азот», БелАЗ, БМЗ, МЗКТ, «Минский автомобильный завод», «Белшина», «Амкадор», а также банки – «Белвнешэеонобанк», «Белинвестбанк», «Банк Дабрабыт».

Так что Лукашенко придется еще консультировать Трампа по разным поводам.