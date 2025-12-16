Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Все ключевые цели России в СВО были проигнорированы западниками на состоявшемся вчера в Берлине втором раунде переговоров по Украине.

Сигналы в прессе свидетельствуют: бандеровцам, сохраняющим власть на большей территории Украины, обещана защита и финансирование армии, численностью в несколько раз больше, чем до начала спецоперации.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«США обязались защищать Украину от любых будущих российских атак, предложив поддержать европейские гарантии безопасности и заручиться поддержкой Сената для выполнения обещанной Вашингтоном роли, о которой он еще не сообщил публично», – говорится в статье, опубликованной изданием The Wall Street Journal.

После переговоров было опубликовано заявление нескольких лидеров ЕС и Великобритании.

Они обязались обеспечить функционирование 800-тысячной украинской армии после войны.

«Возглавляемые Европой «многонациональные силы Украины», сформированные из вклада заинтересованных стран в рамках Коалиции желающих и поддерживаемые США, будут способствовать восстановлению украинских вооруженных сил, обеспечению безопасности украинского воздушного пространства и поддержанию безопасности на море, в том числе путем проведения операций на территории Украины», – говорится в заявлении.

Отмечается, что гарантии безопасности «могут включать применение вооруженных сил, разведывательную и материально-техническую помощь, экономические и дипломатические действия». Российские активы, по словам европейцев, останутся замороженными, пока Москва не согласится на выплаты Украине.

При этом вопрос границ откладывается на неопределенное будущее: