Переговоры в Германии: Все главные требования России проигнорированы

Игорь Шкапа.  
16.12.2025 09:57
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1281
 
Дзен, НАТО, Политика, Россия, США, Сюжет дня, Украина


Все ключевые цели России в СВО были проигнорированы западниками на состоявшемся вчера в Берлине втором раунде переговоров по Украине.

Сигналы в прессе свидетельствуют: бандеровцам, сохраняющим власть на большей территории Украины, обещана защита и финансирование армии, численностью в несколько раз больше, чем до начала спецоперации.

Все ключевые цели России в СВО были проигнорированы западниками на состоявшемся вчера в Берлине...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«США обязались защищать Украину от любых будущих российских атак, предложив поддержать европейские гарантии безопасности и заручиться поддержкой Сената для выполнения обещанной Вашингтоном роли, о которой он еще не сообщил публично», – говорится в статье, опубликованной изданием The Wall Street Journal.

После переговоров было опубликовано заявление нескольких лидеров ЕС  и Великобритании.

Они обязались обеспечить функционирование 800-тысячной украинской армии после войны.

«Возглавляемые Европой «многонациональные силы Украины», сформированные из вклада заинтересованных стран в рамках Коалиции желающих и поддерживаемые США, будут способствовать восстановлению украинских вооруженных сил, обеспечению безопасности украинского воздушного пространства и поддержанию безопасности на море, в том числе путем проведения операций на территории Украины», – говорится в заявлении.

Отмечается, что гарантии безопасности «могут включать применение вооруженных сил, разведывательную и материально-техническую помощь, экономические и дипломатические действия». Российские активы, по словам европейцев, останутся замороженными, пока Москва не согласится на выплаты Украине.

При этом вопрос границ откладывается на неопределенное будущее:

«Решения по территории принимаются народом Украины после того, как будут фактически обеспечены надежные гарантии безопасности».

 

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить