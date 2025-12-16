Депутат из Бельгии в Европарламенте: Прекратите набивать карманы оружейных баронов! Вы лжёте или воруете!

Европейские чиновники вместо того, чтобы ремонтировать дороги и улучшать жизнь граждан, под предлогом «российской угрозы» набивают карманы оружейных баронов.

Об этом, выступая в Европарламенте, заявил депутат из Бельгии Марк Ботенга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Наши деньги, которые должны были бы улучшать жизнь граждан Европы, пойдут транснациональным корпорациям, которые будут обслуживать войну.

Все идет на развитие военной промышленности, все исследования, все деньги идут на войну, даже государственные средства на транспорт, все это будет перенаправлено в карманы оружейной и военной промышленности.

Вы считаете, что это пойдет на пользу Европе? Вы считаете, что мы слишком хороши? Наши системы общественного транспорта, наши железные дороги работают слишком эффективно?

На самом деле, нам нужно задуматься о том, почему мы, тратя в три раза больше, чем Россия, и намного больше, чем любая другая страна в мире, не можем защитить себя.

Либо вы нам лжете, либо за этим что-то кроется, либо это коррупция, либо неэффективное управление, я не знаю. Но, знаете ли, вам нужно придумать что-то получше, если вы хотите лишить нас наших денег», – заявил Ботенга.