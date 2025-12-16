Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос предложила Сербии выбрать сторону в конфликте России с Западом, а уже потом строить планы о присоединении к Евросоюзу.

«Придётся сделать гораздо больше, если Сербия действительно хочет стать членом ЕС. Прежде всего, придётся определиться, на чьей она стороне», – заявила она.

При этом Кос дала прогноз, что Черногория и Албания будут готовы присоединиться к ЕС в ближайшие два года, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Бывший министр обороны Сербии Александр Вулин комментирует ситуацию так:

«Европейский союз готовится к войне с Россией, но при этом хочет, чтобы другие страны пожертвовали своими гражданами в этой войне. Немногие словенцы или бельгийцы готовы умереть в Купянске и хотели бы, чтобы их место заняли черногорцы, албанцы, молдаване и, особенно, сербы, если те прислушаются к Марте и выберут сторону ЕС в войне. Сербия всегда была на правильной стороне истории, чего нельзя сказать о родине Марты, Словении, или большинстве других государств-членов ЕС», – заявил Вулин.

Сербский президент Александр Вучич продолжает настаивать на вступлении в ЕС, хотя соцопросы фиксируют, что большинство сербов не поддерживают евроинтеграцию, одним из условий которой также является официальное признание потери Косово.