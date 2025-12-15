Евросоюз решил украсть замороженные российские активы, чтобы они не достались США.

Об этом депутат Бундестага Норберт Рёттген заявил в эфире ARD, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Американцы и русские договорились, что 100 млрд из денег, замороженных в Европе, идут в два американских инвестиционных фонда, и Америка дает 50% гарантию их возврата. Это, в первую очередь, говорит о том, как эти двое относятся к европейскому суверенитету. Они его совершенно не ценят», – сказал Рёттген.

Его однопартиец по ХДС Нико Ланге считает, что Россия планирует использовать замороженные активы как взятку президенту США Дональду Трампу.

«Во-первых, европейцы показывают, что они действуют, а не просто делают заявления в отношении этих денег. Во-вторых, Украине нужна финансовая стабилизация, а также дополнительное оборудование для ВСУ.

В-третьих, когда вопрос о деньгах будет снят с переговоров, господин Дмитриев не сможет использовать их в качестве взятки американской стороне», – рассуждал Ланге.