Лайфхак от ЕС: воровство как средство «борьбы с коррупцией»

Елена Острякова.  
15.12.2025 23:27
  (Мск) , Москва
Просмотров: 2048
 
Беспредел, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Произвол, Пропаганда, Россия, Санкции, Скандал, Украина


Евросоюз решил украсть замороженные российские активы, чтобы они не достались США.

Об этом депутат Бундестага Норберт Рёттген заявил в эфире ARD, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Евросоюз решил украсть замороженные российские активы, чтобы они не достались США. Об этом депутат...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Американцы и русские договорились, что 100 млрд из денег, замороженных в Европе, идут в два американских инвестиционных фонда, и Америка дает 50% гарантию их возврата. Это, в первую очередь, говорит о том, как эти двое относятся к европейскому суверенитету. Они его совершенно не ценят», – сказал Рёттген.

Его однопартиец по ХДС Нико Ланге считает, что Россия планирует использовать замороженные активы как взятку президенту США Дональду Трампу.

«Во-первых, европейцы показывают, что они действуют, а не просто делают заявления в отношении этих денег. Во-вторых, Украине нужна финансовая стабилизация, а также дополнительное оборудование для ВСУ.

В-третьих, когда вопрос о деньгах будет снят с переговоров, господин Дмитриев не сможет использовать их в качестве взятки американской стороне», – рассуждал Ланге.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить