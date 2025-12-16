«Мерзавец! Признай, что Крым – це Украина!» – скандал в парижском ресторане

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Попытка Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), из которой Россия вышла в 2022 году, создать фейковую российскую делегацию пока проваливается.

План был такой. Различные группы беглых либералов – т.н. «хорошие русские» – подают свои списки, из которых еврочиновники выбирают тех, кого считают достойными заседать в ПАСЕ. Кандидатам были выдвинуты два условия: подписать антироссийскую «берлинскую декларацию» от 2023 года и заменить государственный флаг России бело-голубой тряпкой.

«Декларация» создавалась беглым олигархом-иноагентом Михаилом Ходорковским и бывшим шахматистом, иноагентом Гарри Каспаровым. Поэтому они рассчитывали монополизировать делегацию в ПАСЕ, как это сделала уже с псевдо-белорусской делегацией самопровозглашенная «президентка Беларуси» Светлана Тихановская.

Но их расчеты не оправдались. Желание позаседать в Страсбурге оказалось настолько велико, что «берлинскую декларация» согласились подписать и внесенная в перечень террористов веселая вдова Юлия Навальная, и глава экстремистского и нежелательного в РФ американского фонда «Фри Раша» Наталья Арно, и все-все-все.

Мечтавший поруководить соотечественниками в ПАСЕ Ходорковский решил собрать всех кандидатов в депутаты в парижском ресторане, чтобы объяснить им, кто в оппозиции главный. 20 приглашенных с удовольствием поели за счет олигарха деликатесов, но когда подали десерт, Ходорковский вдруг позвенел вилкой по стакану.

Все притихли. Встал Каспаров и обвинил иноагента и экстремиста Владимира Кара-Мурзу в том, что он до сих пор не подписал «берлинскую декларацию». Тот пытался оправдываться, что сидел в тюрьме. Но Каспаров отрезал, что два года на зоне это не срок, когда в помещении есть те, что отмотал десяточку, намекая на Ходорковского.

«Мерзавец! Кто тебя из тюрьмы вытащил?! Мы с Байденом тебя вытащили! Ты не подписываешь берлинскую декларацию, потому что не можешь сказать, что Крым – это Украина!» – кричал Каспаров Кара-Мурзе.

Он обвинил его в том, что тот принес присягу английской королеве за свой британский паспорт. Сам Каспаров живет по хорватскому паспорту.

В перепалку азартно включилась Александра Гармажапова из «Фри Раши» Она напомнила Каспарову, что он сам отсидел в СИЗО всего пять дней после чего сбежал из России. В ответ шахматист обозвал ее грантосоской и отправил на украинский фронт.

Еще один сотрудники «Фри Раши» иноагент Владимир Милов отозвал в сторону Ходоркоского, которого посчитал режиссером беспредела.

«Заткните своего мальчика», – прошипел Милов про бывшего чемпиона мира.

Но олигарх с богатым криминальным прошлым стал изображать из себя интеллигентного еврея и уверять, что он тут вообще ни при чем. Впрочем, потом пригрозил Милову последствиями, «глядя стальным взглядом».

В итоге Кара-Мурза демонстративно вышел из «Антивеонного комитета» Ходорковского, а ПАСЕ в ужасе отложила на месяц формирование российской делегации.

Утомленные участники скандала расползлись по ютуб-каналам, чтобы вдосталь посплетничать.

Каспаров увидел в скандале происки Госдепа США.

«Сегодня «Фри Раша фоундейшн» – главный грантодатель для всего российского эмиграционного сообщества и главный грантополучатель в Госдепе США. Он выстраивает всю свою концепцию на том, что в России есть сопротивление путинскому режиму. Концепция, на мой взгляд, мифическая, но является основой получения многомиллионных грантов. Наталья Арно – гражданка США и работает в Госдепе на деньги Госдепа. И что, она будет меня учить, как представлять Россию? Россию будет представлять в ПАСЕ человек, который распределяет гранты Госдепа? Политика нынешнего Госдепа – подорвать европейские институты», – возмущался бывший шахматист.

Представительница «Фри Раши» Александра Гармажапова в ответ обвинила Каспарова в людоедстве, подкинув еще подробностей из ресторана.

«Мы пока вели светские беседы, я его спрашиваю, какое будущее должно быть у России. Он мне сказал, что, конечно, Россия должна распасться. Я уточнила, как будет решаться вопрос Ингушетии и Северной Осетии, или Бурятии. На что Гарри Кимович, доедая свою курицу и ожидая десерт, говорит: ну кровь, да, проливается, что поделаешь, такое бывает. Я поняла, что ему абсолютно все равно, какой ценой Россия распадется, кто там погибнет, потому что это не его кровь. Я не понимаю, почему такой человек должен представлять россиян в ПАСЕ», – сказала Гармажапова на «Живом гвозде».

Владимир Милов даже сорвался на мат, говоря о бестолковой ПАСЕ, но товарищей оправдал.