Атаки Украины морскими беспилотниками по российским кораблям, а также применение дальнобойных БПЛА вглубь территории России показали эффективность. Британские кураторы ВСУ анонсируют усиление ударов в 2026 году.

Это дал понять замминистра обороны Великобритании Эл Карнс, выступая в парламенте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«На самом деле большинство потерь на линии фронта в Украине приходится на долю беспилотных систем. У нас есть флот без кораблей, который уничтожил целый флот противника, и есть военно-воздушные силы с минимальным количеством истребителей, наносящих удары вглубь территории России», – напомнил Карнс.

По его словам, этот опыт изучается в открытом Центре беспилотных систем Великобритании.