Мы удвоим атаки Украины по РФ, – замминистра обороны Британии

Анатолий Лапин.  
16.12.2025 12:48
  (Мск) , Киев
Просмотров: 504
 
Беспилотники, Великобритания, Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Россия, Украина


Атаки Украины морскими беспилотниками по российским кораблям, а также применение дальнобойных БПЛА вглубь территории России показали эффективность. Британские кураторы ВСУ анонсируют усиление ударов в 2026 году.

Это дал понять замминистра обороны Великобритании Эл Карнс, выступая в парламенте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«На самом деле большинство потерь на линии фронта в Украине приходится на долю беспилотных систем. У нас есть флот без кораблей, который уничтожил целый флот противника, и есть военно-воздушные силы с минимальным количеством истребителей, наносящих удары вглубь территории России», – напомнил Карнс.

По его словам, этот опыт изучается в открытом Центре беспилотных систем Великобритании.

«Мы должны двигаться вперед, и в ближайшие 12 месяцев мы удвоим наши усилия», – анонсировал Карнс.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить