Стармер: Давить на Путина и поддерживать Бандерштадт!
Т.н. «Коалиция желающих» может стать основой для самостоятельных действий Европы без США, дал понять премьер–министр Великобритании Кир Стармер в ходе ответов на вопросы британских законодателей передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Мы играем ведущую роль в коалиции желающих из 35 стран… Слишком много лет европейские страны не уделяли должного внимания обороне и безопасности… Я всегда буду верить в механизмы евроатлантической безопасности, но европейским странам пора активизироваться», – сказал Стармер.
По его словам, «угроза со стороны России очень очевидна и реальна, и это касается не только Украины».
«Мы должны продолжать поддерживать Украину в борьбе и оказывать давление на Путина, потому что только Россия стоит на пути к миру, никто другой», – распинался британский премьер.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: