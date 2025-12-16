Стармер: Давить на Путина и поддерживать Бандерштадт!

Т.н. «Коалиция желающих» может стать основой для самостоятельных действий Европы без США, дал понять премьер–министр Великобритании Кир Стармер в ходе ответов на вопросы британских законодателей  передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы играем ведущую роль в коалиции желающих из 35 стран… Слишком много лет европейские страны не уделяли должного внимания обороне и безопасности… Я всегда буду верить в механизмы евроатлантической безопасности, но европейским странам пора активизироваться», – сказал Стармер.

По его словам, «угроза со стороны России очень очевидна и реальна, и это касается не только Украины».

«Мы должны продолжать поддерживать Украину в борьбе и оказывать давление на Путина, потому что только Россия стоит на пути к миру, никто другой», – распинался британский премьер.

