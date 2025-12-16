Стармер: Давить на Путина и поддерживать Бандерштадт!

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Т.н. «Коалиция желающих» может стать основой для самостоятельных действий Европы без США, дал понять премьер–министр Великобритании Кир Стармер в ходе ответов на вопросы британских законодателей передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы играем ведущую роль в коалиции желающих из 35 стран… Слишком много лет европейские страны не уделяли должного внимания обороне и безопасности… Я всегда буду верить в механизмы евроатлантической безопасности, но европейским странам пора активизироваться», – сказал Стармер.

По его словам, «угроза со стороны России очень очевидна и реальна, и это касается не только Украины».