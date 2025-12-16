Чтобы позволить Украине провести выборы, Россия может согласиться только на кратковременное перемирие, которое не лишит её преимущества на фронте.

Об этом на канале «Красная линия» заявил политолог Артур Демчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Пойдет ли Кремль на перемирие ради выборов на Украине? Ведь нам это вообще ни с какой точки зрения не выгодно, армия наступает, но я уверен, сейчас американцы этого попросят. Можем ли мы на это согласиться, и зачем?», – спросил ведущий.

«Опыт последних 10 лет показывает, что, во-первых, доверие между Россией и Западом полностью разрушено. И тем более доверие к украинскому руководству и тем, кто его там на Западе курирует. Поэтому понятно, что соглашаться очередной раз, как это было с «Минском», давать Украине какие-то шансы, оставлять какие-то территории в надежде на то, что это поможет урегулированию – я думаю, все понимают, что это не поможет. Это все будет использовано только против России и будет восприниматься как слабость», – ответил Демчук.