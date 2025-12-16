До Ужгорода обвала фронта не будет, но Запорожье можем потерять – офицер ВСУ

Наиболее тяжело ВСУ держать оборону на южном направлении.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога укро-политолога Руслана Бортника заявил капитан ВСУ запаса Евгений Бекренев.

«Обвала не будет, то есть это не приведёт к оккупации Украины до Ужгорода включительно. Но к потерям существенных территорий это может привести, особенно там, где нам сложнее всего обороняться», – считает укро-капитан.

По его словам, на юге в степной зоне ВСУ сложнее находить места для укрытий.

«Невозможно спрятаться, а они [русские] имеют возможности с воздуха уничтожить любые укрепления. И не только занятые нами, но и потенциальные, где мы можем находиться.

Они просто стирают посадки, здания, сооружения и так далее. То же Гуляйполе – это город с 15 тысячами населения довоенного. То есть они его сотрут так за недели три, наверное, превратят его в какой-нибудь Волчанск или Марьинку – и тогда будут штурмовать», – рассуждал Бекренев.