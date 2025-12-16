Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Чтобы продолжать войну против России, Украине не хватит всех украденных российских активов.

Об этом на пресс-конференции в Гааге заявил украинский узурпатор Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украине приходится непросто, есть финансовые вызовы. Вы видите, как мы работаем. Но не все рады формату, как можно использовать [замороженные российские активы]. И даже если находятся другие финансовые инструменты – всё равно это обязующие шаги. Мы рассчитываем, что сможем получить 40-45 миллиардов евро на 26 год, и будем получать дальше. Рассчитываем на общую сумму 210 миллиардов», – сказал Зеленский.