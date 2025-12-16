Военкор Сладков: С количеством давно всё в порядке. Идёт борьба за призыв здоровых людей

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российская армия может себе позволить более тщательно проводить отбор в свои ряды и распределять новобранцев по учётным специальностям, в зависимости от физических показателей.

Об этом в своём видеоблоге заявил военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы давно выполнили задачу по набору людей, необходимых нам в этом году. Не буду называть цифру, она мне известна – и по регионам, и везде… Но эта задача выполнена. Прежде всего, выполнена гражданскими органами, потому что за набор новых людей отвечает регион, прежде всего главы регионов, и здесь все нормально. Мы уже не набираем так, чтобы: «Эй, бегите сюда, все люди, бабки есть, гроши е, берите винтовки». Нет, сейчас уже нам нужны определённые люди. Идет борьба за призыв здоровых людей. Потому что у многих начинают вскрываться болячки. Вроде, человек в нормальной кондиции пришел на пункт сбора, у него и справки хорошие, и так он благополучно выглядит. А потом на фоне больших нагрузок у него начинается варикоз, гипертония, язва открылась, депрессия. Нагрузки страшные, непривычные. С..ть надо в кустах на палочке, а не в чистом клозете там где-нибудь в гостинице Мариотт. Но люди выбирают планету солдат, и за это надо кланяться», – отметил он.

Однако, по его словам, терапевтическая работа с личным составом усиливается.