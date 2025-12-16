Нет никого, кто отдаст ВСУ приказ о выходе из Донбасса – укро-офицер
Если ВСУ получат приказ выйти из Донбасса, они его выполнят. Однако такой приказ не отдадут ни Сырский, ни Зеленский.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога политолога Руслана Бортника заявил списанный из ВСУ командир группы снайперов Константин Прошинский.
«Я абсолютно убеждён в том, что если будет приказ выйти из Донецкой области, то силы обороны выйдут. С какими эмоциями? Сложно сказать. Разные эмоции будут, абсолютно разные – и негативные, и положительные.
Я, откровенно говоря, просто не могу себе представить, чтобы кто-то из тех, кто сейчас находится у власти в Украине, отдал бы приказ выйти добровольно за пределы Донецкой области», – сказал бывший военный.
Ведущий поинтересовался, может ли такой приказ отдать главком ВСУ Александр Сырский или начальник генштаба Андрей Гнатов.
«Ни Сырский, ни Гнатов такой приказ не отдадут никогда», – считает Прошинский. – Вот просто никогда, потому что этого не может быть. Ни один главком в принципе такой приказ без верховного не отдаст».
При этом он уверен, что если кому-то из них позвонит Зеленский, то такой приказ будет, но сомневается, что тот даст такое распоряжение.
