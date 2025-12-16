Нет никого, кто отдаст ВСУ приказ о выходе из Донбасса – укро-офицер

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если ВСУ получат приказ выйти из Донбасса, они его выполнят. Однако такой приказ не отдадут ни Сырский, ни Зеленский.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога политолога Руслана Бортника заявил списанный из ВСУ командир группы снайперов Константин Прошинский.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я абсолютно убеждён в том, что если будет приказ выйти из Донецкой области, то силы обороны выйдут. С какими эмоциями? Сложно сказать. Разные эмоции будут, абсолютно разные – и негативные, и положительные. Я, откровенно говоря, просто не могу себе представить, чтобы кто-то из тех, кто сейчас находится у власти в Украине, отдал бы приказ выйти добровольно за пределы Донецкой области», – сказал бывший военный.

Ведущий поинтересовался, может ли такой приказ отдать главком ВСУ Александр Сырский или начальник генштаба Андрей Гнатов.

«Ни Сырский, ни Гнатов такой приказ не отдадут никогда», – считает Прошинский. – Вот просто никогда, потому что этого не может быть. Ни один главком в принципе такой приказ без верховного не отдаст».

При этом он уверен, что если кому-то из них позвонит Зеленский, то такой приказ будет, но сомневается, что тот даст такое распоряжение.