Сладков: Донецк стал угрюмым
Проблема водоснабжения Донецка имеет комплексный характер, что отражается на всём городе. И это не решить локальными усилиями, нужна полная замена всей системы.
Об этом в своём видеоблоге заявил военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Можно помочь Ленинскому району, на верхних этажах нет 4 месяца воды? Ну, это же надо систему всю устраивать. Когда начали рыть какой-то большой ров по дороге, который уходит на Авдеевку в сторону Горловки, мы все думали, слушай, неужели вода пойдёт? Нет, там положена какая-то коммуникация, связана со сбором сточной воды и все остальное.
Это надо не просто Ленинскому, Ворошиловскому, Будённовскому, Киевскому, Куйбышевскому районам Донецка. Нет, там нужна вся новая система», – сказал Сладков.
«Это гражданская ситуация. Я сейчас больше связан с системой социалки, которая относится к военным и их семьям. Но гражданские в Донецке –вообще это какая-то кошмарная ситуация. Действительно, люди на верхних этажах не получают воды годами.
Да и вообще Донецк, честно говоря, сдал. Не городской глава виноват, там что-то с системой произошло, оптимизация какая-то ужасная, которая сделала Донецк угрюмым городом, да ещё без воды. Это кошмар. Я считаю, что во время войны, когда ты на зарядочку бежишь и оббегаешь вот так этих людей, которые метут, в оранжевых жилетах, понимаете?
А сейчас такая какая-то темнота, и всё это очень плохо. Но Белгород тоже под ударами, но про Белгород не скажешь, светлый город такой. Курск чуть помрачнее, но Александр Евсеевичу он достался такой», – рассуждал военкор.
