Гей-бандеровец Портников: От Украины потребуют очистить Харьковскую область

Игорь Шкапа.  
16.12.2025 16:29
  (Мск) , Киев
Просмотров: 539
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия имеет виды на Харьковскую область – и намерена провести там референдум о вхождении в состав РФ.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в Украинском кризисном медиа-центре заявил антироссийский пропагандист и гей Виталий Портников.

Россия имеет виды на Харьковскую область – и намерена провести там референдум о вхождении...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Они, в принципе, хотят вернуться к тому плану, который не удался в 2022 году, когда Купянск был объявлен временным областным центром и там работала машина по проведению так называемого референдума, который должен был провозгласить независимое государство, Харьковская область, и объявить о присоединении этого государства к РФ. И они просто хотят это снова воплотить в жизнь», – бил тревогу бандеровец.

«Тогда во время очередного визита Уиткоффа или Кушнера в Москву, они говорят: «Слушайте, ну теперь же украинские войска должны из Харьковской области выйти. Там был референдум. Люди захотели быть с Россией. Это русскоязычное население. Вот вам результаты референдума». И я думаю, какому-то Уиткоффу абсолютно все равно – они с печатью Купянска или Харькова. Ну Харьковщина и Харьковщина», – рассуждал вырожденец.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить