Россия имеет виды на Харьковскую область – и намерена провести там референдум о вхождении в состав РФ.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в Украинском кризисном медиа-центре заявил антироссийский пропагандист и гей Виталий Портников.

«Они, в принципе, хотят вернуться к тому плану, который не удался в 2022 году, когда Купянск был объявлен временным областным центром и там работала машина по проведению так называемого референдума, который должен был провозгласить независимое государство, Харьковская область, и объявить о присоединении этого государства к РФ. И они просто хотят это снова воплотить в жизнь», – бил тревогу бандеровец.