Гей-бандеровец Портников: От Украины потребуют очистить Харьковскую область
Россия имеет виды на Харьковскую область – и намерена провести там референдум о вхождении в состав РФ.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в Украинском кризисном медиа-центре заявил антироссийский пропагандист и гей Виталий Портников.
«Они, в принципе, хотят вернуться к тому плану, который не удался в 2022 году, когда Купянск был объявлен временным областным центром и там работала машина по проведению так называемого референдума, который должен был провозгласить независимое государство, Харьковская область, и объявить о присоединении этого государства к РФ. И они просто хотят это снова воплотить в жизнь», – бил тревогу бандеровец.
«Тогда во время очередного визита Уиткоффа или Кушнера в Москву, они говорят: «Слушайте, ну теперь же украинские войска должны из Харьковской области выйти. Там был референдум. Люди захотели быть с Россией. Это русскоязычное население. Вот вам результаты референдума». И я думаю, какому-то Уиткоффу абсолютно все равно – они с печатью Купянска или Харькова. Ну Харьковщина и Харьковщина», – рассуждал вырожденец.
