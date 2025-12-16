«Да, Европа берёт на себя ответственность за Украину!» – одержимая румынка Санду расписалась за всех

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Европа стоит перед выбором – украсть замороженные российские активы или сдаться в противостоянии с РФ на Украине.

Об этом заявила президент Молдовы с румынским паспортом Майя Санду в Гааге на «конференции по созданию международной комиссии по компенсации убытков, причинённых Россией», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Эта война длится дольше, чем участие РФ во Второй мировой. Москва не смогла оккупировать Донбасс. Это является свидетельством того, что Украина быстро адаптируется и противостоит врагу. Украинская устойчивость – это защита для Европы. Безопасность Европы зависит от того, дадут ли Украине поддержку, откажут ли РФ в возможности продолжать эту войну и подготовиться к следующей. Санкции имеют значение, изоляция имеет значение, давление имеет значение! И эта война агрессий не должна оставаться экономически способной. Сегодняшние сдерживания обернутся серьезными потерями в будущем, человеческими и материальными. И заморозка российских активов, и европейское решение об этом очень важно , которое происходит в этом времени, и мы объясняем агрессорам будущего, что эта война будет им стоить», – воинствовала Санду.