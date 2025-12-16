«Да, Европа берёт на себя ответственность за Украину!» – одержимая румынка Санду расписалась за всех

Максим Столяров.  
16.12.2025 18:10
  (Мск) , Москва
Просмотров: 213
 
Вооруженные силы, Дзен, Молдова, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Европа стоит перед выбором – украсть замороженные российские активы или сдаться в противостоянии с РФ на Украине.

Об этом заявила президент Молдовы с румынским паспортом Майя Санду в Гааге на «конференции по созданию международной комиссии по компенсации убытков, причинённых Россией», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европа стоит перед выбором – украсть замороженные российские активы или сдаться в противостоянии с...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Эта война длится дольше, чем участие РФ во Второй мировой. Москва не смогла оккупировать Донбасс. Это является свидетельством того, что Украина быстро адаптируется и противостоит врагу. Украинская устойчивость – это защита для Европы. Безопасность Европы зависит от того, дадут ли Украине поддержку, откажут ли РФ в возможности продолжать эту войну и подготовиться к следующей.

Санкции имеют значение, изоляция имеет значение, давление имеет значение! И эта война агрессий не должна оставаться экономически способной. Сегодняшние сдерживания обернутся серьезными потерями в будущем, человеческими и материальными.

И заморозка российских активов, и европейское решение об этом очень важно , которое происходит в этом времени, и мы объясняем агрессорам будущего, что эта война будет им стоить», – воинствовала Санду.

«Как закончится эта война, зависит от того, как Европа будет себя чувствовать. Да, Европа берёт на себя ответственность. Никто другой и ни один другой континент на себя эту ответственность не берёт. Ответственность лежит на Европе. Украина борется. Украина воюет. Вопрос для нас, сможет ли Европа помочь, используя эту возможность, или сдаться», – вещала румынка.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить