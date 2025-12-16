Для достижения целей СВО придётся возвращать в состав России большую часть Украины, включая Одессу и Харьков.

Об этом на канале «Красная линия» заявил доктор философских наук, профессор Леонид Доброхотов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Цели СВО – это национальная безопасность России. И она зависит от ликвидации нацизма на Украине, превращения Украины в нейтральное государство, как минимум.

Но пока хотя бы одна область Украины останется под киевским режимом в его нынешней форме, с его идеологией и целями, это всё равно будет опасность для нашей страны. Это как вирус.

Поэтому цели СВО состоят в том, чтобы любые признаки нацизма на этой территории были полностью уничтожены», – сказал Доброхотов.