Своих целей не добьёмся, пока не будет глобальных успехов на фронте – Доброхотов
Для достижения целей СВО придётся возвращать в состав России большую часть Украины, включая Одессу и Харьков.
Об этом на канале «Красная линия» заявил доктор философских наук, профессор Леонид Доброхотов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Цели СВО – это национальная безопасность России. И она зависит от ликвидации нацизма на Украине, превращения Украины в нейтральное государство, как минимум.
Но пока хотя бы одна область Украины останется под киевским режимом в его нынешней форме, с его идеологией и целями, это всё равно будет опасность для нашей страны. Это как вирус.
Поэтому цели СВО состоят в том, чтобы любые признаки нацизма на этой территории были полностью уничтожены», – сказал Доброхотов.
«А для этого необходимо, чтобы под нашим контролем оказались Одесса и Харьков, но и чтобы остальная территория Украины была дружественной.
Для этого её большая часть должна быть официально втянута в территорию РФ, а та, которая останется за её пределами, должна иметь гарантированно дружественное правительство.
А для этого нужны глобальные и быстрые успехи нашей армии», – подытожил он.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: