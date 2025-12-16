Своих целей не добьёмся, пока не будет глобальных успехов на фронте – Доброхотов

Максим Столяров.  
16.12.2025 16:43
  (Мск) , Москва
Просмотров: 589
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Для достижения целей СВО придётся возвращать в состав России большую часть Украины, включая Одессу и Харьков.

Об этом на канале «Красная линия» заявил доктор философских наук, профессор Леонид Доброхотов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Цели СВО – это национальная безопасность России. И она зависит от ликвидации нацизма на Украине, превращения Украины в нейтральное государство, как минимум.

Но пока хотя бы одна область Украины останется под киевским режимом в его нынешней форме, с его идеологией и целями, это всё равно будет опасность для нашей страны. Это как вирус.

Поэтому цели СВО состоят в том, чтобы любые признаки нацизма на этой территории были полностью уничтожены», – сказал Доброхотов.

«А для этого необходимо, чтобы под нашим контролем оказались Одесса и Харьков, но и чтобы остальная территория Украины была дружественной.

Для этого её большая часть должна быть официально втянута в территорию РФ, а та, которая останется за её пределами, должна иметь гарантированно дружественное правительство.

А для этого нужны глобальные и быстрые успехи нашей армии», – подытожил он.

