Офицер ВСУ: Немедленно и без капризов надо подписывать мирный план Трампа и Путина

Украинцам не стоит надеяться на падение России, а потому лучше согласиться на продвигаемый Вашингтоном мирный план.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога политолога Руслана Бортника заявил капитан ВСУ запаса Евгений Бекренев.

