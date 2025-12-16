Офицер ВСУ: Немедленно и без капризов надо подписывать мирный план Трампа и Путина

Игорь Шкапа.  
16.12.2025 18:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 209
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинцам не стоит надеяться на падение России, а потому лучше согласиться на продвигаемый Вашингтоном мирный план.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога политолога Руслана Бортника заявил капитан ВСУ запаса Евгений Бекренев.

Украинцам не стоит надеяться на падение России, а потому лучше согласиться на продвигаемый Вашингтоном...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Вопрос сам себе задаю. Стоит ли подписывать тот план, который Трамп – если хотите, вместе с Путиным – подготовил для выхода Украины из войны? Ответ короткий: стоит и немедленно, без всяких  капризов и выёживаний, выделываний и так далее.

С точки зрения Украины, украинцев, вообще перспективы, чем позже мы это дело сделаем, тем хуже для нас. Мы не развалимся. Война зашла в такую фазу, что обвал невозможен, а вот нас останется меньше, И территории нашей останется меньше, и поэтому и условия будут хуже.

Дождаться, чтобы рухнул этот колос на глиняных ногах? Он так долго будет падать, что мы не доживём. Я даже думаю, физически мы можем не дожить», – сказал Бекренев.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить