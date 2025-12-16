Офицер ВСУ: Немедленно и без капризов надо подписывать мирный план Трампа и Путина
Украинцам не стоит надеяться на падение России, а потому лучше согласиться на продвигаемый Вашингтоном мирный план.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога политолога Руслана Бортника заявил капитан ВСУ запаса Евгений Бекренев.
«Вопрос сам себе задаю. Стоит ли подписывать тот план, который Трамп – если хотите, вместе с Путиным – подготовил для выхода Украины из войны? Ответ короткий: стоит и немедленно, без всяких капризов и выёживаний, выделываний и так далее.
С точки зрения Украины, украинцев, вообще перспективы, чем позже мы это дело сделаем, тем хуже для нас. Мы не развалимся. Война зашла в такую фазу, что обвал невозможен, а вот нас останется меньше, И территории нашей останется меньше, и поэтому и условия будут хуже.
Дождаться, чтобы рухнул этот колос на глиняных ногах? Он так долго будет падать, что мы не доживём. Я даже думаю, физически мы можем не дожить», – сказал Бекренев.
