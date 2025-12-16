Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина продолжит добиваться наказания России и воровства её активов – и будет требовать от европейских партнёров того же.

Об этом на пресс-конференции в Гааге заявил украинский узурпатор Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы понимаем, что преступники не меняются за один день, поэтому переговоры идут не только о прекращении огня, но и о гарантиях безопасности. А также о том, чтобы в конце концов заставить Россию понять, как это: жить по верховенству права. А это сработает, только если будет настоящая ответственность, если наказание для агрессора станет неотвратимым. Да, это нелегко. Но это и не так сложно, как некоторые говорят. Мы уже проделали хорошую работу и должны продолжать двигаться вперёд – и привлечь преступника к ответственности», – трепался Зеленский.