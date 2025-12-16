Зеленский полностью оправился от «Миндич-гейта» и вошёл в раж: Требую неотвратимого наказания России!

Вадим Москаленко.  
16.12.2025 16:15
  (Мск) , Киев
Просмотров: 871
 
Вооруженные силы, Дзен, Запад, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украина продолжит добиваться наказания России и воровства её активов – и будет требовать от европейских партнёров того же.

Об этом на пресс-конференции в Гааге заявил украинский узурпатор Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы понимаем, что преступники не меняются за один день, поэтому переговоры идут не только о прекращении огня, но и о гарантиях безопасности.

А также о том, чтобы в конце концов заставить Россию понять, как это: жить по верховенству права. А это сработает, только если будет настоящая ответственность, если наказание для агрессора станет неотвратимым.

Да, это нелегко. Но это и не так сложно, как некоторые говорят. Мы уже проделали хорошую работу и должны продолжать двигаться вперёд – и привлечь преступника к ответственности», – трепался Зеленский.

«То же самое можно сказать о вопросе убытков, принесённых российской агрессией. Сейчас у европейских лидеров на столе решение о замороженных российских активах, большинство из них в Европе.

Эти активы должны быть полностью использованы, чтобы защищаться от российской агрессии. Агрессор должен заплатить», – вещал будущий висельник.

