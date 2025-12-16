Назначенная недавно главой британской спецслужбы MI6 Блейз Метревели выступила с истеричным антироссийским заявлением, созвав специальный брифинг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Метревели – потомок советских эмигрантов. Ее отец родился в Черниговской области в годы фашистской оккупации, а дед – бывший солдат Красной Армии, переметнулся на сторону гитлеровцев и служил полицаем.

«Наш мир сейчас опаснее и нестабильнее, чем когда-либо за последние десятилетия… Мы сталкиваемся с вызовами повсюду – от моря до космоса, от поля боя до зала заседаний. И даже в наших умах, где дезинформация искажает наши представления друг о друге и о самих себе… Сейчас мы находимся в состоянии между миром и войной. Мы все по-прежнему сталкиваемся с угрозой со стороны агрессивной экспансионистской и ревизионистской России, которая стремится подчинить себе Украину и запугать НАТО… Помимо полномасштабной войны, Россия испытывает нас в серой зоне, применяя тактику, которая находится на грани военных действий. Важно понимать, что они пытаются запугивать, сеять страх и манипулировать, потому что это касается всех нас. Я говорю о кибератаках на критически важную инфраструктуру, беспилотниках, которые пролетают над аэропортами и базами, агрессивной деятельности в наших морях – как на поверхности, так и под водой, подстрекательстве к поджогам и саботажу, пропаганде и операциях влияния, которые вскрывают и используют разногласия внутри общества», – заявила Метревели.

Напомним, что в сентябре Лондон запустил специальный портал для вербовки россиян в DarkNet. Как и во времена Холодной войны, Великобритания готова платить русским актерам, музыкантам и прочим «властителям дум» за подрывную деятельность против своей Родины