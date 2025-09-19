Лондон обещает деньги музыкантам за «сопротивление Путину» и запускает вербовку в даркнете

19.09.2025 11:29
Как и во времена Холодной войны, Великобритания готова платить русским актерам, музыкантам и прочим «властителям дум» за подрывную деятельность против своей Родины.

Об этом в интервью газете Mirror рассказала Сара Дэвис, профессор истории Даремского университета, которая пишет книгу на эту тему.

«Полагаю, британское правительство заинтересовано в поддержке россиян, которые могут стать источником сопротивления, оппозиции путинскому режиму; они хотели бы поощрять их, чтобы обеспечить будущее… Это определённо происходило во времена холодной войны. Ощущение, что вы поддерживаете очень влиятельных членов общества, людей, которые могут формировать общественное мнение, и это может, в конечном счёте, повлиять на политику в стране».

Одновременно газета Sun сообщает о том, что Лондон запустил специальный портал для вербовки россиян в DarkNet.

«Даркнет — это беззаконная часть интернета, которую часто используют преступники, торгующие наркотиками, оружием, людьми, порнографией и ценными личными данными. Доступ к ним сложнее, чем к обычным веб-сайтам, и «темные» сайты не отображаются в поисковых системах, таких как Google», – поясняет газета.

Новый министр иностранных дел Иветт Купер заявила, что эта технология поможет МИ-6 «вербовать новых шпионов для Великобритании, в России и по всему миру»

 «Более ста лет основой работы МИ-6 были личные контакты. Теперь мы можем сделать эти связи ещё более надёжными», – говорится в специальном видеоролике, выпущенном англичанами для рекламы новой программы вербовки.

