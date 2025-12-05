Депутат Скороход: Даже элитные подразделения ВСУ погрязли в грабежах и разбоях

Игорь Шкапа.  
05.12.2025 14:19
  (Мск) , Киев
Просмотров: 554
 
ВСУ-убийцы, Дзен, Криминал, Украина


После окончания войны Украину ждет еще более сложный период, связанный с разгулом криминала.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с журналистом Виталием Диким заявила депутат ВР Анна Скороход, у которой сегодня прошли обыски.

Она не удивилась скандальной новости о вооруженной разборке между ГУР и ВСУ под Киевом, которые не могли поделить санаторий в элитном районе под Киевом, отметив, что подобное происходит регулярно после 2014 года.

«Мы помним заказные убийства. Мы помним прекрасно, как грабили великие элитные спецподразделения, одно из самых знаменитых подразделений в Украине, как они инкассаторские машины грабили. Мы помним захваты предприятий, захваты домов, чего угодно.

Готовьтесь к тому, что после войны то, что у нас было, будет х20, может быть х30, а может быть и х100. А ещё учтите, что у каждого украинца на сегодняшний день где-то что-то есть. Где-то у кого-то схрон большой, у кого-то маленький, кто – гранаты привез с фронта, кому-то БК подарили, кому-то пистолет, кому-то автомат. У нас люди запакованные оружием просто до отвала», – сказала депутат.

При этом она заметила, что сейчас для заказных убийств не нужно даже стрелковое оружие, а можно применять дроны на безопасном расстоянии.

«Поэтому поствоенный период будет ещё сложнее, чем в военный период. К этому нужно готовиться. И я надеюсь, что всё-таки нам помогут справиться с этим и наши западные партнёры, вот, в том числе США. Я надеюсь, что всё-таки сможет хоть как-то это всё удержать правоохранительная система, иначе у нас будет полный хаос и беспредел на улицах во всём», – опасается Скороход.

