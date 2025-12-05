Полковник СБУ: В стране осталось шесть менеджеров. Все остальные – враги

Правящий режим не рискует сейчас формировать новое украинское правительство.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире «Радио НВ» заявил секретарь оборонного комитета ВР полковник СБУ Роман Костенко.

«Понимают, что новое правительство сейчас назначить будет достаточно сложно. Народные депутаты – я не скажу, что они стали суперсубъектными, но, как минимум, показали зубы и уже начали, как минимум, задавать вопросы: «А что это за люди? Почему мы должны нести за них ответственность?», – сказал депутат.

По его словам, ранее депутатов просто ставили перед фактом, объясняя, за кого из министров нужно голосовать.

«Думаю, что сейчас вряд ли кто-то будет снимать премьер-министра и распускать правительство, потому что они же работают в рамках объективно шести-семи менеджеров, если говорить в целом. У нас не приходят со стороны новые министры.

Был премьером – министром обороны, был министром энергетики – стал министром юстиции. Просто ходят по кругу. У нас, я так понимаю, в стране 40 миллионов, но есть только шесть-семь менеджеров. Все остальные люди – это или враги, или несостоятельны, или враги системы», – рассуждает СБУшник.