Антииндийские санкции США помогут России скинуть рупии

Индийская телеведущая Сухасини Хайдар предложила продавать в Россию те товары, которые бизнесмены не везут в США из-за высоких пошлин. Но тогда нужно будет сохранить поставки российской нефти, чтобы наладить баланс внешней торговли.

Об этом она Хайдар заявила на конференции в независимом аналитическом центре Observer Research Foundation (ORF), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вот уже три месяца мы платим пошлину 50%. Это больно бьет по экспортерам. Я только что разговаривала с человеком, который экспортировал в США 80% своей продукции. Теперь он экспортирует только 18% из-за пошлины. Через эти 3-4 месяца вернуть прежние заказы будет очень сложно. У Индии будет избыток товаров, которые нужно будет куда-то сбывать. Если Индия решит не отказываться полностью от российской нефти и не побоится гнева США, ей придется искать новые рынки», – сказала Хайдар.

Известно, что в России накопились рупии, вырученные с продажи нефти, и их приходится конвертировать в юани.

В США Индия поставляла ювелирные украшения и одежду.