Лишившийся глаза майданщик Найем требует от украинцев последовать его примеру

Игорь Шкапа.  
17.01.2026 23:11
  (Мск) , Киев
Просмотров: 400
 
Дзен, Мобилизация, Украина


Те украинцы, кто не воевал с Россией, не должны пользоваться такими же благами, как те, кто пошел на войну в 2022 году.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом заявил раненый в голову и лишившийся глаза в районе Северодонецка украинский адвокат-майданщик Маси Найем, брат известного подстрекателя госпереворота в Киеве Мустафы Найема.

«Почему военные, которые в начале полномасштабки пошли, сейчас должны безлимитно служить, а другие люди, которые не служили, почему-то должны безлимитно использовать блага, те вещи, которые защитила часть людей, которые ушли на войну?» – возмущается инвалид ВСУ в интервью «Лиге».

Он похвалился, что сам мог и бы откосить от службы и доказать, что «я невероятно нужный юрист сейчас», но не стал этого делать.

