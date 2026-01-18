«Нас ждёт по тысяче русских Гераней в день!» – Сырский призвал продолжать войну

Вадим Москаленко.  
18.01.2026 22:10
  (Мск) , Киев
Просмотров: 280
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


В 2026 году Россия может вдвое увеличить производство дальнобойных дронов.

Об этом на канале «LB live» заявил главком ВСУ Александр Сырский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы видим рост интенсивности боевых действий и наращивание численности наступательных группировок врага. Рост объёмов производства ударного вооружения – ракет, дронов.

Например, сейчас враг ежедневно изготавливает 404 Герани разных типов. Но в планах – существенно увеличить, до 1000 дронов в день уже в этом году.

Возможности экономики России продолжают оставаться высокими. Темпы производства не падают, а только растут, к сожалению. Это нужно учитывать, и предпринимать соответствующие действия», – рассуждал Сырский.

«Поэтому мы должны делать всё, чтобы сорвать эти планы, и нанести такой ущерб врагу, чтобы он отказался от активных действий. И создать условия для переговоров, чтобы с нами не договаривались как со слабым.

И наша задача – продолжать ведение боевых действий, чтобы максимально уменьшить боевой потенциал врага», – агитировал мясник.

Метки: , ,

