Запад готовит условия для удара по всей длине северных границ РФ – контр-адмирал Еремин

Анатолий Лапин.  
19.01.2026 16:14
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1008
 
Арктика, Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Украина


Страны Запада, прежде всего – США, наращивают военное присутствие в северном полушарии, проводя расконсервацию старых военных баз в Арктике.

Об этом в эфире видеоблога «День» заявил контр-адмирал ВМС России Юрий Еремин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны Запада, прежде всего – США, наращивают военное присутствие в северном полушарии, проводя расконсервацию...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В советское время практически на всех этих островах были какие-то подразделения: радиотехнические, радиолокационные, аэродромы. Был аэродром «Тэмп» на архипелаге Франца Иосифа на острове Александры, на острове Котельном, на острове Врангеля.

Система радиолокационных станций, система противоракетного обнаружения позволяла создать сплошное радиолокационное поле. Мы видим, Россия с одной стороны как бы охватывает Северный ледовитый океан, а с другой стороны, можно сказать, она с этой стороны как бы открыта.

Особенно в 50-е годы это была стратегия как наша, так и США – это кратчайший путь через Северный полюс для полёта баллистических ракет с ядерными боеголовками или стратегических бомбардировщиков», – напомнил он.

«В девяностые годы, когда мы практически разоружились, если не полностью, то в значительной степени – перед нашим вероятным противником, считая его нашим вероятным другом.

Сейчас, в последние годы, в первую очередь, американцы, канадцы провели активные мероприятия по расконсервации баз, по их наращиванию», – заявил Еремин.

Контр-адмирал также отмечает, что недооценивать угрозы со стороны США и их планы по захвату Гренландии не стоит – под угрозой также универсальный «плавучий авианосец» – Исландия, на которую могут разрастись аппетиты США:

«Да, у них там есть две или три базы. Кроме этого, такое островное небольшое государство как Исландия, это практически плавучий аэродром, в том числе и для организации северных конвоев. Аэродром-подскока».

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить