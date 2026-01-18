«Легко воинствовать вдали от фронта» – гауляйтер Ким обрушился на Галичину

Восточная и Южная Украина мечтают о скорейшем мире, в то время как не прочувствовавшая на себе тяготы войны Галичина требует воевать до границ 91-го.

Об этом в интервью укро-пропагандистке Наталье Мосейчук заявил гауляйтер Николаевской области Виталий Ким, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Соцопросы говорят о том, что люди не позволяют себе сказать: гори оно всё огнём, прекращайте войну, всё равно как. Никто не позволяет себе сказать такого. Все говорят: я согласен, но при условии…

И многим на всех плевать. Если смотреть статистику опросов, пару лет назад было так: 30% говорили: до границ 91 года. 30% говорили: нет, сейчас прекращаем войну. И 40% не знали.

Проблема в том, что это 30% с Западной Украины требовали дожимать до границ 91 года. А 30% восточной и южной Украины говорили, что хватит», – рассуждал Ким, размещавший в 22-м году глумливые «переможные» комментарии.

«Очень легко, когда ты далеко от линии фронта, говорить: давайте. Мобилизация всё показывает, кто как работал, и кто насколько готов оборонять страну. Поэтому я уже не надеюсь, что люди дадут какую-то верную оценку.

Просто есть физическая усталость и личные проблемы у всех есть. И сейчас холодильник побеждает телевизор», – спохватился гауляйтер.

