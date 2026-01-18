Тихановская осталась без детей и выселяется из Вильнюса

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Дочь и сын самопровозглашенной «президентки Беларуси» Светланы Тихановской сейчас находятся без матери в США. Их забрал отец Сергей Тихановский, который мечтает начать за океаном отдельную от жены политическую карьеру.

Об этом на «Еврорадио» сообщал белорусский политэмигрант Андрей Курейчик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Лидерка» подтвердила эту информацию.

«Мы сейчас решаем вопрос с безопасностью офиса и организацией его работы. Поэтому мы в семье приняли решение, что дети пока будут находиться с отцом. Сергей сейчас изучает английский и развивает свою активность в США. Мой график официальных визитов и встреч вы знаете, а Сергей долго не видел детей и теперь может проводить с ними достаточно времени», – заявила Тихановская «Еврорадио».

Она уверяет, что это временная мера, но детям Тихановских уже подыскивают американскую школу.

«Офис президентки» готовится переезжать из Вильнюса в Варшаву. Об этом Тихановская сообщила на встрече с членами временной группы Сейма Литвы «За демократическую Беларусь».

Это проясняет причины скандала вокруг недавнего приема во дворе польского президента Бельведер, куда окружение Тихановской постаралось не допустить всех своих конкурентов по оппозиции.

«Президентка» прожила в Вильнюсе пять лет на полном гособеспечении. Литовский МИД даже сократил затраты на поездки своих дипломатов, чтобы профинансировать многочисленные вояжи Тихановской. Однако в прошлом году источник альтруизма иссяк – и Литва заменила госохрану «лидерки» на обыкновенную полицию.

Это сильно обидело «офис», что странно, потому что змагары не могли не видеть, что недовольство их побывкой в Литве растет. В августе прошлого года в Вильнюсе прошла многочисленная акция протеста против пребывания в стране Тихановской со свитой. Литовских националистов раздражает, что белорусская оппозиция присвоила себе их госсимволику: флаг, герб и даже столицу.

А тут еще свежеосвобожденный Тихановский объявил о создании в Литве «белорусских островов», если «кровавый режим Лукашенко» не удастся свергнуть. На это литовцы точно не подписывались. Они надеялись, что госпереворот в Минске случится почти сразу после переезда Тихановской в Вильнюс.

На самом деле в «офисе» прекрасно чувствовали опасность выселения, поэтому еще в 2024 году заслали свою шпионку в офис российского экстремиста Навального. Она устроилась там уборщицей и поставляла информацию западным спецслужбам. Об этом писал змагарский сайт Хартия 97. Прогиб засчитан не был.

Из «свободного» Вильнюса собираются массово валить и российские оппозиционеры. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», СМИ-иноагенты разрабатывают план на случай, если Литва откажется от их поддержки и выпрет, как телеканал-иноагент «Дождь».

О закате Вильнюса, как одного из центров российской и белорусской политэмиграции пишет в своем телеграм-канале политолог-иноагент Федор Крашенинников.