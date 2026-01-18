«Растеряла навыки»: Юлю Тимошенко хлопнули как ребёнка – Бортник

Вадим Москаленко.  
18.01.2026 18:57
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1106
 
Дзен, Конфликт, Коррупция, Кризис, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


У Юлии Тимошенко получалось подкупать депутатов Рады, потому что «Слуги народа» уже не могут предложить никакого политического будущего.

Об этом в своём блоге заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Не всегда деньги играли ключевую роль. Главное, что Тимошенко обещала – это политическое будущее для депутатов. То, которое не обещают им сейчас разного рода фракции, группы и даже «Слуга народа». А Тимошенко обещала вставить депутатов в свои списки, то есть обещала политическое будущее, кроме финансовой поддержки.

Юля решила разыграть эту золотую карту – и вмешалась в игру, в битву двух монстров.

С одной стороны – президентская вертикаль, за контроль и влияние на большинство.

А с другой стороны – антикоррупционная вертикаль, которая представлена десяткам человек в Раде, но держит на крючке через расследование НАБУ и САП еще, как минимум, полсотни, а то и больше.

И Тимошенко начала подыгрывать то одним, то другим, то просто блокировать принятие решений. Начала мешаться под ногами. И вот эта в конце концов золотая акция превратилась в игру третий лишний. В игру кальмара, только на троих», – сказал Бортник.

«И поскольку она чаще всего подыгрывала офису президента, надеялась возглавить правительство, да и в целом Тимошенко все-таки ближе к офису президента, к этой суверенистской модели управления, которая выступает под лозунгом «Техас должны грабить техасцы», то, конечно, она стала сразу же целью атаки именно антикоррупционной вертикали.

То, как ее хлопнули, как ребенка, говорит о том, что даже такие опытные политики потеряли навык за все эти годы. Давно политики нормальной не было», – добавил он.

