«Растеряла навыки»: Юлю Тимошенко хлопнули как ребёнка – Бортник

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

У Юлии Тимошенко получалось подкупать депутатов Рады, потому что «Слуги народа» уже не могут предложить никакого политического будущего.

Об этом в своём блоге заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Не всегда деньги играли ключевую роль. Главное, что Тимошенко обещала – это политическое будущее для депутатов. То, которое не обещают им сейчас разного рода фракции, группы и даже «Слуга народа». А Тимошенко обещала вставить депутатов в свои списки, то есть обещала политическое будущее, кроме финансовой поддержки. Юля решила разыграть эту золотую карту – и вмешалась в игру, в битву двух монстров. С одной стороны – президентская вертикаль, за контроль и влияние на большинство. А с другой стороны – антикоррупционная вертикаль, которая представлена десяткам человек в Раде, но держит на крючке через расследование НАБУ и САП еще, как минимум, полсотни, а то и больше. И Тимошенко начала подыгрывать то одним, то другим, то просто блокировать принятие решений. Начала мешаться под ногами. И вот эта в конце концов золотая акция превратилась в игру третий лишний. В игру кальмара, только на троих», – сказал Бортник.