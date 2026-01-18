Сырский: Самая сильная сторона Украины – это терроризм

Вадим Москаленко.  
18.01.2026 21:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 371
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Терроризм, Украина


«Сильная» сторона киевского режима, играющая решающую роль, – это теракты в глубине РФ, которые будут продолжаться, даже несмотря на усиливающиеся обстрелы Киева.

Об этом на канале «LB live» заявил главком ВСУ Александр Сырский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сильная» сторона киевского режима, играющая решающую роль, – это теракты в глубине РФ, которые...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В первую очередь, наша сильная сторона – это Deep Strike [теракты]. Это признают и враг, и партнёры. Мы относительно дешёвыми средствами наносим большой ущерб.

За 2025 год мы поразили более 719 целей – и нанесли общий ущерб более 15 миллиардов долларов. Мы существенно сократили добычу нефти, а это основной экспортный потенциал России», – утверждал Сырский.

«Поэтому Deep Strike играет решающую роль. Мы знаем ряд операций, когда поражались только военные объекты, и операции «Паутина» все порадовались.

И уничтожение нефтеперерабатывающего комплекса врага. Даже несмотря на удары в ответ по нашей энергетической инфраструктуре, они ставят врага на место», – добавил Сырский.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить