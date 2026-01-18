Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

«Сильная» сторона киевского режима, играющая решающую роль, – это теракты в глубине РФ, которые будут продолжаться, даже несмотря на усиливающиеся обстрелы Киева.

Об этом на канале «LB live» заявил главком ВСУ Александр Сырский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В первую очередь, наша сильная сторона – это Deep Strike [теракты]. Это признают и враг, и партнёры. Мы относительно дешёвыми средствами наносим большой ущерб. За 2025 год мы поразили более 719 целей – и нанесли общий ущерб более 15 миллиардов долларов. Мы существенно сократили добычу нефти, а это основной экспортный потенциал России», – утверждал Сырский.