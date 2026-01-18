Сырский: Самая сильная сторона Украины – это терроризм
«Сильная» сторона киевского режима, играющая решающую роль, – это теракты в глубине РФ, которые будут продолжаться, даже несмотря на усиливающиеся обстрелы Киева.
Об этом на канале «LB live» заявил главком ВСУ Александр Сырский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«В первую очередь, наша сильная сторона – это Deep Strike [теракты]. Это признают и враг, и партнёры. Мы относительно дешёвыми средствами наносим большой ущерб.
За 2025 год мы поразили более 719 целей – и нанесли общий ущерб более 15 миллиардов долларов. Мы существенно сократили добычу нефти, а это основной экспортный потенциал России», – утверждал Сырский.
«Поэтому Deep Strike играет решающую роль. Мы знаем ряд операций, когда поражались только военные объекты, и операции «Паутина» все порадовались.
И уничтожение нефтеперерабатывающего комплекса врага. Даже несмотря на удары в ответ по нашей энергетической инфраструктуре, они ставят врага на место», – добавил Сырский.
