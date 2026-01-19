«Это разрушает Европу!» – Орбан потребовал полностью отцепить Украину от финансирования

Европейские страны оказались на грани разорения из-за постоянного финансирования ненасытной Украины.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на митинге в Мишкольце, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы не должны отдавать наши деньги украинцам. На данный момент европейцы выделяют 90 миллиардов, и уже выделили около 280 миллиардов. Украинцы сказали, что на ближайшие десять лет им понадобится 800 миллиардов евро на содержание страны. И это без учётов расходов на вооружение.

Американцы вышли из игры, там правят деньги. Они забрали то, что им было нужно. Теперь европейцы тратят свои деньги, если хотят войны. Так у нас не останется денег!

Если бы Европа развивалась, и у неё было много денег на другие цели, то, возможно, мы смогли бы добиться своего без войны», – сказал Орбан.