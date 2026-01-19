Ни «взятия к 9 мая», ни «отсталой России». Бандеровская пропаганда годами дурила «громадян»
Украинская пропаганда врёт, регулярно разгоняя тезисы, будто русские готовятся занять тот или иной город к определенной дате.
Об этом в эфире видеоблога «PolitWera» заявил полковник запаса центрального аппарата Минобороны Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Никто никого не гонит и не торопит «к 9 мая» взять или ещё чего-нибудь. Планомерно многомесячными усилиями – сначала готовится район для успешного ведения наступательных действий. И пока это не завершено, непосредственно к работе по населенным пунктам не приступают», – сказал Трухан.
Он указал на ещё один провал укро-пропаганды, годами убеждавшей «громадян» в отсталости России – однако русским удалось запустить массовое производство дронов, прорывающих западную систему ПВО:
«В первую очередь насыщаются оперативные склады на случай «если». Сейчас уже достиг предел насыщения складов, и сейчас в армию будут все больше и больше сбрасывать.
«Герани» старых серий начали в тактическом звене применять. Просто куда-то их деть было надо, а на складах они уже были не нужны.
Эволюция оглушительна… У них эволюция этих говнолетов, которыми Украина пытается наносить удары по российскому тылу, вообще не прослеживается.
У нас эволюция «Гераней», начиная с «Шахедов», которые первыми закупили, – это уже совершенно другие вещи, она непрерывно идет. Они уже на роевое построение выходят, тот пресловутый искусственный интеллект, уже начинают на них средства поражения привинчивать».
