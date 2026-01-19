«Раньше такого никогда не бывало», – в укро-эфирах вытьё о невиданной результативности русских ударов

Игорь Шкапа.  
19.01.2026 14:15
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1717
 
Украина, Энергетика


В ходе последнего ракетного удара ВС РФ по Киеву немыслимое ранее количество российских ракет преодолело украинскую ПВО.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире блога одесского неонациста Сергея Стерненко заявил глава киевского Центра исследований энергетики Александр Харченко.

«Последняя атака на Киевскую ТЭС, например. Там прошло огромное количество ракет, а после этого президент сказал, что у нас до последнего времени не было противовоздушных средств. Собственно, ракет не было. И это для меня прояснило, почему такая катастрофическая ситуация», – сказал эксперт.

По его словам, «раньше такого никогда не бывало».

«Это реально была первая атака с такими последствиями и с таким прохождением по целям», – заявил Харченко.

Все новости за сегодня



