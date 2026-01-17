«Для меня это Кёнигсберг!» – литовский дипломат допускает блокаду Калининграда

Вадим Москаленко.  
17.01.2026 16:55
  (Мск) , Киев
Просмотров: 739
 
Дзен, Калининград, Прибалтика, Россия


У НАТО действительно разработан сценарий блокады Калининграда на случай открытого конфликта с Россией. Русские в ответ будут пробивать сухопутный коридор из Белоруссии.

Об этом заявил экс-заместитель министра иностранных дел Литвы Дариус Юргелявичус, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У НАТО действительно разработан сценарий блокады Калининграда на случай открытого конфликта с Россией. Русские...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Один из реальных сценариев конфронтации между НАТО и РФ – это именно блокада Кёнигсбергской области. И как РФ решить эту проблему? Через так называемый Сувалкский коридор», – сказал Юргелявичус.

Он заявил, что принципиально не использует название Калининград.

«Сувалкский коридор – это самое короткое расстояние между Белоруссией и Калининградской областью. Правда, мы называем её Кёнигсбергской областью, потому что исторически Кёнигсберг – это земля, где родился Кант. И исторически это никакого отношения не имеет с РФ.

Пускай они называют его Калининградом – я буду называть Кёнигсбергской областью.

Сценарий захвата коридора реален, и он уже разрабатывается в головах российских стратегов. Это означает, что они хотят отрезать нас от сообщения с Польшей, чтобы обеспечить себе постоянный коридор в Кёнигсбергскую область», – сказал Юргелявичус.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора