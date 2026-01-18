Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Основная масса граждан Украины останется в родных местах, даже если туда придет российская армия.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом на канале «Лига» заявил раненый в голову и лишившийся глаза в районе Северодонецка украинский адвокат-майданщик Маси Найем, брат известного подстрекателя госпереворота в Киеве Мустафы Найема.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он призвал украинцев представить, что завтра здесь окажутся русские.

«Русские будут со своими кончеными правилами, с неадекватностью, с бесчеловечностью», – трепался Найем.

Впрочем, он признает, что даже нарисованная его (явно нездоровым и озлобленным) воображением картина украинцев не напугает.

«Вы поедете в Польшу, жить в какой-нибудь другой стране? Маловероятно, что кто-то уедет», – считает он.

По его словам, украинцам не стоит искать виновных внутри страны.

«Собственно, будет ли вам спокойнее, если вы выясните, кто виноват в этом всем, и вы вдруг окажетесь в России? А давайте, помогу еще нашим комментаторам понять, что на самом деле произойдет. Это же не нужно придумывать, не надо иметь безумную фантазию, чтобы придумать, что именно произойдет. Просто, давайте посмотрим на временно оккупированные территории, как там сейчас живут люди. Вот так же завтра будем жить здесь, не дай бог, если мы провалим фронт», – вещал Найем в замороженном темном Киеве.

Напомним, что Россия ускоренными темпами восстанавливает Мариуполь, где возводятся целые новые кварталы. Аналогичные процессы идут и в других новых регионах РФ, которые уже находятся на относительно безопасном расстоянии от линии фронта.