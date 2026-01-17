Киевский философ: Украина возможна только в виде срача

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинское государство способно существовать лишь в постоянной внутренней междоусобице

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с киевским политологом Юрием Романенко (объявлен в розыск за призывы убивать российских журналистов) заявил украинский политический философ Сергей Дацюк (поддерживал Евромайдан).

Ведущий зачитал мнение одного из подписчиков, который считает, что проблемы создают для украинцев шанс объединиться, а без этого «будет срач».