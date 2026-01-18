Зе-депутат заподозрил Буданова в полном отрыве от реалий – и пожалел, что проболтался
Назначенный главой Зе-офиса начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов (признанный террористом в РФ) врет, когда заявляет, что лишь ничтожный процент украинцев мобилизуют насильно.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом на канале LibertyUA заявил депутат ВР Сергей Мазурашу, избранный по одномандатному округу от партии «Слуга народа».
Ведущая заметила, что «президент в другой реальности находится», поскольку, по его словам, он понятия не имел, что вокруг него коррупционеры.
«Что мы хотим от президента, например, когда главный разведчик страны, который недавно возглавил офис президента… на днях я видел одно из интервью его, где он говорит, что, у нас полно всяких материалов о “якобы” бусификации, но это на самом деле где-то до 1%», – сказал политик.
На всякий случай он поспешил оговориться, что симпатизирует Буданову.
«Но я себе думаю, это он или настолько оторван от реалий, что говорит, что до 1% Да я думаю, что 1% или нескольких в целом нормальная мобилизация, а все остальное – бусификация. Так оно выглядит, потому что иначе бы не надо было гоняться за людьми по улице.
Или он так хитро действует? То есть, например, уже зная, что он идет, кажется, интервью было еще до того, как он возглавил офис президента, что, возможно, он уже знал, что перейдет туда и имел какие-то планы, как повлиять положительно на этот весь трэш. И, возможно, он, не знаю, дал такой сигнал, чтобы подумали, что он не в курсе, а потом – раз – и скрутит систему схематоза, которая держится на бусификации», – то ли стебется над Будановым, то ли включает дурака Мазурашу.
