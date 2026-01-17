Тимошенко – потенциальный подписант соглашения с Россией, – Арестович
Юлия Тимошено одновременно неудобна как режиму Зеленского, так и ставленникам глобалистов – «соросятам», с чем и связаны обыски НАБУ в её офисе.
Об этом в эфире видеоблога либеральной журналистки-иноагента Юлии Латыниной заявил экс-советник ОП Украины Алексей Арестович, признанный в РФ экстремистом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»
«Парламент пришел в движение. Почему? На фоне ослабления Зеленского, на фоне коррупционных скандалов, ожидания [завершения] войны, суетливые движения [Зеленского] по правительству и так далее.
Парламент вдруг вспомнил, что у нас парламентско-президентская республика, и можно качнуть права. В частности, Давид Арахамия, показывая Зеленскому, что с его мнением надо считаться, потому что он управляет фракцией. Отсюда Малюка не проголосовали сразу, с первого раза, и не проголосовали Шмыгаля и Федорова. Им пришлось доказывать, совещаться, видимо, на какие-то подвижки пойти, тогда проголосовали.
А Юля играет «золотую карту», у нее группа 10-20 депутатов, на которых она влияет [в Зе-фракции]. Когда в Броуновское движение пришла коалиция, и когда один-два голоса могут все решить, – это фундаментальная история.
Она делает то, что она делала всегда. Все 25 лет в моменты критических кадровых назначений она начинает собственную игру, которая заставляет всех остальных с ней считаться. Поскольку она потенциальный спикер, потенциальный подписчик переговоров с Россией, то надо как бы тормознуть было», – пояснил Арестович.
По его мнению, против Тимошенко сейчас совпали интересы как самого Зе-режима, так и подконтрольных Западу «антикоррупционных» органов:
«Здесь совпали интересы и Зеленского, подозреваю и вот этой вот банды глобальных левых, которых представляет Фиала, «Дрэгон Капитал», Пинчук и прочее.
Юля выступала против НАБУ, называла их «колониальными органами». Ну и все трое сошлись и решили хлопнуть.
Она, конечно, ничего лично не распределяла [деньги на подкуп], это не ее уровень, распределяли какие-то ее депутаты, и они работали против Зеленского, скупая голоса, которые кажутся этой «золотой картой». Это наиболее рабочая версия того, что произошло с Юлей.
Это деньги, чтобы отщепить некоторых депутатов и заставить их проголосовать так, чтобы Зеленский понял, что ему в парламенте нелегко, и надо договариваться. Там сейчас все создают эту «золотую карту», в парламенте несколько «золотых карт», группа того, у того, еще Юлии Владимировны была такая группа».
