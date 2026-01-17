Тимошенко – потенциальный подписант соглашения с Россией, – Арестович

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Юлия Тимошено одновременно неудобна как режиму Зеленского, так и ставленникам глобалистов – «соросятам», с чем и связаны обыски НАБУ в её офисе.

Об этом в эфире видеоблога либеральной журналистки-иноагента Юлии Латыниной заявил экс-советник ОП Украины Алексей Арестович, признанный в РФ экстремистом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

«Парламент пришел в движение. Почему? На фоне ослабления Зеленского, на фоне коррупционных скандалов, ожидания [завершения] войны, суетливые движения [Зеленского] по правительству и так далее. Парламент вдруг вспомнил, что у нас парламентско-президентская республика, и можно качнуть права. В частности, Давид Арахамия, показывая Зеленскому, что с его мнением надо считаться, потому что он управляет фракцией. Отсюда Малюка не проголосовали сразу, с первого раза, и не проголосовали Шмыгаля и Федорова. Им пришлось доказывать, совещаться, видимо, на какие-то подвижки пойти, тогда проголосовали. А Юля играет «золотую карту», у нее группа 10-20 депутатов, на которых она влияет [в Зе-фракции]. Когда в Броуновское движение пришла коалиция, и когда один-два голоса могут все решить, – это фундаментальная история. Она делает то, что она делала всегда. Все 25 лет в моменты критических кадровых назначений она начинает собственную игру, которая заставляет всех остальных с ней считаться. Поскольку она потенциальный спикер, потенциальный подписчик переговоров с Россией, то надо как бы тормознуть было», – пояснил Арестович.

По его мнению, против Тимошенко сейчас совпали интересы как самого Зе-режима, так и подконтрольных Западу «антикоррупционных» органов: