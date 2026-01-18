Конкурс «Россия – страна традиционных ценностей» станет международным

Михаил Рябов.  
18.01.2026 18:15
  (Мск) , Москва
Просмотров: 421
 
Дзен, Политика, Россия, Соотечественники


Конкурс «Россия – страна традиционных ценностей» станет международным со следующего года, сообщила спикер МИД РФ Мария Захарова.

В Москве накануне прошла церемония награждения победителей – это школьники и студенты, которые представили ролики, рисунки и презентации о крепкой семье, исторической памяти, служении Отечеству, милосердии.


Обязательное условие для каждого конкурсанта – «Поступки». То есть, материализовать выбранную традиционную ценность: исследовать семейное древо и сделать семейный альбом (рассказывая про преемственность поколений), открыть приют для бездомных животных (милосердие), собрать давно не общавшихся родственников на семейное чаепитие (крепкая семья), написать книгу про ветеранов СВО или выступить с концертом для бойцов на передовой (служение Отечеству) и т.д.

Помимо участников из российских регионов, на конкурс прислали работы соотечественники из Казахстана, Киргизии, Туркмении, Молдавии, Белоруссии, Южной Осетии и даже Бурунди.

В следующем году география участников будет расширена при поддержке МИД РФ.

«Посмотрите, какую колоссальную работу наши соотечественники ведут по популяризации и сохранению русского языка. Разве это не традиционная ценность? Не часть любви к Родине? …Мы переживаем сейчас вызов. Вызов – это борьба. Очередная битва добра со злом. Надо становиться соратниками по этой борьбе», – сказала Захарова.

