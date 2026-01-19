Украинский генерал: Поставить МАГАТЭ перед фактом – и ударить по российским АЭС

Игорь Шкапа.  
19.01.2026 16:25
  (Мск) , Киев
Просмотров: 881
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Терроризм, Украина


Украине следует готовиться к атакам на распределительные станции российских АЭС.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий, сославшись на ГУР МО Украины, заметил, что Россия якобы собирается бить по распределительным подстанциям украинских АЭС, и поинтересовался, что делать в этой ситуации.

«Все очень просто. Если ГУР имеет такую ​​информацию, то, соответственно, верховный главнокомандующий, президент Украины должен сообщить в первую очередь МАГАТЭ, нашим стратегическим партнерам.

И непосредственно быть готовыми нанести такие же удары по таким же распределительным станциям российских атомных станций, если это уже непосредственно стопроцентно планируется со стороны русских. Все очень просто. Око за око, зуб за зуб», – рассуждал Кривонос.

