Митрополит РПЦ: Рано или поздно – будут освобождены и Киев, и Одесса

Гонения на Православие на Украине могут продолжиться, если Россия ограничится освобождением четырех регионов.

Об этом председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооружёнными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский) заявил в интервью телеканалу «Спас», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Безусловно, мы воссоединимся. Я в этом совершенно уверен. Когда, другой вопрос. Насколько отступят эти западные сатанисты на Украине. Если на территории кроме Донбасса, Запорожья и Херсонщины останется хунта Зеленского или Порошенко, возможно, что преследования церкви не закончатся», – сказал владыка Кирилл.

Он допускает, что русская армия может освободить и Одессу, и Киев.