Конгрессмен США – Трампу: Лучший способ давить на Путина – дать бандеровцам дальнобойные ракеты
США продолжают обеспечивать ВСУ данными разведки, но для давления на Москву хорошо бы возобновить поставки Киеву дальнобойных ракет.
Об этом сенатор-республиканец Роджер Уикер заявил в ходе выступления в Конгрессе США, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«В декабре я с радостью сообщил своим коллегам, что Конгресс подавляющим большинством голосов принял, а Трамп с энтузиазмом подписал закон о полномочиях в области национальной обороны. Этот закон продлевает действия, инициативы, содействия безопасности Украины и нашу готовность делиться с Украиной разведывательными данными. Это хорошо – и для президента, и для наших друзей…
Наши союзники по ту сторону Атлантики сейчас берут на себя ведущую роль в финансировании помощи Украине в сфере безопасности. Союзники по НАТО закупают у нас оборудование и передают его Украине. Я, как и все американцы, безусловно, это приветствую», – заявил Уикер.
Он призвал Трампа увеличить военную помощь Украине.
«Господин президент, США должны увеличить поставки Киеву средств противовоздушной обороны и дальнобойных ударных вооружений. Эти вооружения больше, чем любые другие, помогут показать Путину, что его военные цели недостижимы», – агитировал американский сенатор.
