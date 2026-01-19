Куковать во тьме и холоде придётся до конца зимы – укро-энергетик 

Игорь Шкапа.  
19.01.2026 16:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 482
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В настоящее время куда тревожнее для Украины выглядит ситуация с теплообеспечением, чем с дефицитом электроэнергии.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил Владимир Омельченко, директор энергетических программ киевского Центра Разумкова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что нам ждать? Мой прогноз остается такой, какой был раньше, что в среднем у нас будет до марта месяца средний уровень графиков отключений или экстренные отключения. Мы будем иметь свет где-то не больше 10-6 часов в день в критических регионах. Это не касается Западной Украины, потому что там совсем другая конфигурация энергетической системы», – сказал эксперт.

Он надеется, что Украина пройдет зиму, хотя и признает, что будет «минимум электроэнергии».

«Я не говорю об отельных районах, прифронтовых зонах, там ясна ситуация. Намного больше беспокоит ситуация с теплообеспечением. И здесь рисков, на мой взгляд, намного больше», –  тревожится Омельченко.

