«Кто ответит? Одним ударом уничтожено под сорок наших ракетчиков!» – укро-генерал

Россия успешно атакует военно-промышленный комплекс Украины.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Самая большая проблема в ракетном производстве – это не только сама ракета, а это обученные люди. И это огромное количество предприятий, которые работают совместно, так называемые смежные предприятия по выработке единого товара. Ведь одно предприятие не потянет производство всех комплектующих к одной ракете», – рассуждал генерал.

Он обратил внимание, что после аудиторских проверок в декабре 2023 года «были мощные прилеты по ракетным предприятиям».

«И только на конструкторском бюро «Луч» погибло тогда в результате ракетного удара 36 или 38 человек. И это самые лучшие люди нашей страны, которые реально были технической элитой. Кто-то за это понес ответственность? Нет. Почему была утечка? Зачем она была сделана? Они пытались судиться со мной, когда я об этом рассказал обществу. Суды они эти все проиграли. Но пока по ним ни одного приговора со стороны СБУ не было», – негодует Кривонос.

