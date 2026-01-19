«Кто ответит? Одним ударом уничтожено под сорок наших ракетчиков!» – укро-генерал

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия успешно атакует военно-промышленный комплекс Украины.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Самая большая проблема в ракетном производстве – это не только сама ракета, а это обученные люди. И это огромное количество предприятий, которые работают совместно, так называемые смежные предприятия по выработке единого товара. Ведь одно предприятие не потянет производство всех комплектующих к одной ракете», – рассуждал генерал.

Он обратил внимание, что после аудиторских проверок в декабре 2023 года «были мощные прилеты по ракетным предприятиям».