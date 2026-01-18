Россия доказала своё право на мятеж, а Китай выгадывает и мнётся – Баранчик

Нынешняя политика России привлекательна для большого количества стран, но не для Китая.

Об этом политолог Юрий Баранчик заявил в интервью актеру Вячеславу Манучарову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«То, что мы сейчас предлагаем миру – это равноправие, многополярность – отвечает интересам достаточно многих стран. Китай не совсем поддерживает эту идеологему, потому что он видит себя либо единственным самым влиятельным и сильным игроком в мире, либо на пару с США. Они вдвоем где-то так хотят.

Но очень много в этой игре будет зависеть от нас. Если мы поставим себя соответствующим образом, то будем входить в высшую лигу мировой политики», – сказал Баранчик.