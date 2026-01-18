Россия доказала своё право на мятеж, а Китай выгадывает и мнётся – Баранчик
Нынешняя политика России привлекательна для большого количества стран, но не для Китая.
Об этом политолог Юрий Баранчик заявил в интервью актеру Вячеславу Манучарову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«То, что мы сейчас предлагаем миру – это равноправие, многополярность – отвечает интересам достаточно многих стран. Китай не совсем поддерживает эту идеологему, потому что он видит себя либо единственным самым влиятельным и сильным игроком в мире, либо на пару с США. Они вдвоем где-то так хотят.
Но очень много в этой игре будет зависеть от нас. Если мы поставим себя соответствующим образом, то будем входить в высшую лигу мировой политики», – сказал Баранчик.
Он отметил, что и у России, и у Китая нет мирового проекта.
«Мы находимся в состоянии мятежа. СВО это был мятеж. У Китая даже этой ситуации нет. Он реализует свою стратегию путем экономики. Но любую экономическую стратегию рано или поздно нужно будет поддерживать военным образом.
Готов ли будет Китай военным путем поддержать свои экономические претензии на власть в мире, покажет ситуация вокруг Тайваня», – сказал Баранчик.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: