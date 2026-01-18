Россия доказала своё право на мятеж, а Китай выгадывает и мнётся – Баранчик

Елена Острякова.  
18.01.2026 20:56
  (Мск) , Москва
Просмотров: 729
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Китай, Мятеж, Общество, Политика, Россия, Украина


Нынешняя политика России привлекательна для большого количества стран, но не для Китая.

Об этом политолог Юрий Баранчик заявил в интервью актеру Вячеславу Манучарову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Нынешняя политика России привлекательна для большого количества стран, но не для Китая. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«То, что мы сейчас предлагаем миру – это равноправие, многополярность – отвечает интересам достаточно многих стран. Китай не совсем поддерживает эту идеологему, потому что он видит себя либо единственным самым влиятельным и сильным игроком в мире, либо на пару с США. Они вдвоем где-то так хотят.

Но очень много в этой игре будет зависеть от нас. Если мы поставим себя соответствующим образом, то будем входить в высшую лигу мировой политики», – сказал Баранчик.

Он отметил, что и у России, и у Китая нет мирового проекта.

«Мы находимся в состоянии мятежа. СВО это был мятеж. У Китая даже этой ситуации нет. Он реализует свою стратегию путем экономики. Но любую экономическую стратегию рано или поздно нужно будет поддерживать военным образом.

Готов ли будет Китай военным путем поддержать свои экономические претензии на власть в мире, покажет ситуация вокруг Тайваня», – сказал Баранчик.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить